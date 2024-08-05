Премьер-министр Бангладеш подала в отставку и бежала из страны

CentralAsia (CA) - Шейх Хасина и ее сестра улетели на военном вертолете в Индию, сообщает ведущая национальная газета страны. Об этом сообщает британская Sky News.

Они ищут «безопасное убежище» вдали от ее официальной резиденции, сообщает информационное агентство Reuters.

По сообщениям местных новостей, в результате столкновений в столице в воскресенье погибло не менее 95 человек, в том числе не менее 14 полицейских, а сотни получили ранения.

По сообщениям местных новостей, в результате столкновений между полицией и протестующими в районах Джатрабари и Медицинского колледжа Дакки в понедельник погибло не менее шести человек.

Демонстрации начались со студентов, пытавшихся отменить систему квот на государственные должности, но столкновения с полицией и проправительственными активистами переросли в насилие, в результате которого в прошлом месяце погибло более 200 человек.

Это вызвало новые протесты с требованием ответственности правительства, которые переросли в призывы к Хасине, которая руководит страной с 2009 года, уйти в отставку.