Премьер-министр Бангладеш подала в отставку и бежала из страны

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- 15:32, 05 августа 2024
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|Предыстория: Более 20 человек погибли после возобновления протестующими в Бангладеш призывов к Хасине уйти в отставку
CentralAsia (CA) - Шейх Хасина и ее сестра улетели на военном вертолете в Индию, сообщает ведущая национальная газета страны. Об этом сообщает британская Sky News.
Они ищут «безопасное убежище» вдали от ее официальной резиденции, сообщает информационное агентство Reuters.
По сообщениям местных новостей, в результате столкновений в столице в воскресенье погибло не менее 95 человек, в том числе не менее 14 полицейских, а сотни получили ранения.
По сообщениям местных новостей, в результате столкновений между полицией и протестующими в районах Джатрабари и Медицинского колледжа Дакки в понедельник погибло не менее шести человек.
Демонстрации начались со студентов, пытавшихся отменить систему квот на государственные должности, но столкновения с полицией и проправительственными активистами переросли в насилие, в результате которого в прошлом месяце погибло более 200 человек.
Это вызвало новые протесты с требованием ответственности правительства, которые переросли в призывы к Хасине, которая руководит страной с 2009 года, уйти в отставку.