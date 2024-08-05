Магнитная буря на Земле усилилась и достигла уровня G3

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Обрушившаяся на Землю геомагнитная буря усилилась 5 августа. Она достигла высокого уровня G3.

В Институте прикладной геофизики дали предупреждение о солнечных вспышках. Так, сегодня в 5:23 по бишкекскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3780 (S09E62) зарегистрирована вспышка M6.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Магнитная буря продолжается.

По словам ученых, уровень G3 (Kp = 6,67) наблюдался не менее шести часов. Возмущенность магнитного поля планеты измеряется по шкале из пяти уровней, где G1 означает самые слабые колебания, а G5 — мощнейшую магнитную бурю. Показатель до G2 практически не ощущается и не приводит к серьезным последствиям.

Во время магнитных бурь у человека могут быть головные боли, резкие перепады настроения и «другие непонятные симптомы», предупредили эксперты.

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