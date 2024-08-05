Днем в Китае произошло землетрясение силой около 3,5 балла
- Казахстан, происшествия
- 15:53, 05 августа 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Китая 5 августа в 13:38 произошло землетрясение силой около 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в 144 км к юго-востоку от города Нарын, в 178 км к юго-востоку от поселка городского типа Каджы-Сай.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки не ощущались.
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