Комплексная программа изучения английского языка «Pearson» готовится к опытному внедрению в 3-4 классах

CentralAsia (MNG) - 5 августа, состоялось экстренное совещание министра образования и науки, на котором подведомственные организации предоставили информацию о мероприятиях, организованных на прошлой неделе, и выполнении своих обязанностей.

В столице заявки на электронную регистрацию детских садов принимаются через систему «E-Mongolia». По предварительным данным, детский сад в столице будут посещать 142 150 детей.

Также ведется подготовка к реализации комплексной программы изучения английского языка «Pearson» в 3-4 классах общеобразовательной школы.

Программы обучения английскому языку Pearson Connected разрабатываются экспертами уже более 25 лет, чтобы повысить уверенность изучающих английский язык и ускорить их прогресс. Они включают в себя связанный набор курсов, оценок и сертификаций, связанных с Глобальной шкалой владения английским языком.

С начала 2023 года в Монголии началось тестирование программы Pearson English Learning в 38 государственных школах. В 2023 учебном году в Программу были зачислены учащиеся V-VI классов.

Программа Pearson English направлена ​​на минимизацию разрыва в качестве образования с помощью платформ электронного обучения. Несколько мер, таких как улучшение инфраструктуры, использование умных классов и обеспечение учителей компьютерами, реализуются поэтапно.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения