Сильная турбулентность травмировала 14 человек на рейсе Korean Air в Монголию

CentralAsia (MNG) - Четырнадцать человек получили ранения на рейсе Korean Air, направлявшемся в столицу Монголии в воскресенье, после того как попали в зону турбулентности такой силы, что самолет трясся и разлетались продукты.

Всего на рейсе KE197, направлявшемся в Улан-Батор, находилось 281 пассажир, сообщила Korean Air в понедельник. Самолет попал в сильную турбулентность через час после вылета из аэропорта Инчхон, когда он пролетал вблизи китайского аэропорта Тяньцзинь на высоте 34 100 футов.

Самолет в течение примерно 15 секунд сильно трясло, а подносы с едой, которую ели пассажиры, разлетались по сторонам.

Пользователь X (ранее Twitter) рассказал об этом опыте в своем сообщении в воскресенье.

«Турбулентность началась примерно в то время, когда люди закончили есть. Самолет резко пошел вниз, так что люди кричали, а вся еда была опрокинута, это был хаос». «На секунду я задался вопросом, не умру ли я», — сказал пользователь.

Десять пассажиров и четыре бортпроводника жаловались на боли в спине и шее, однако никто из них серьезно не пострадал, сообщили в Korean Air.

Авиакомпания объяснила, что самолет летал над районом вблизи аэропорта Тяньцзинь, где гремели молнии и гром. Подача еды на борту была прекращена, а пассажирам было рекомендовано оставаться на своих местах и ​​пристегивать ремни безопасности.

Korean Air снабжала пассажиров противовоспалительными обезболивающими средствами на борту самолета, а медицинская бригада, ожидавшая в Улан-Баторе, оказала помощь пациентам сразу после приземления самолета. Все пассажиры прошли иммиграцию без каких-либо проблем.

Турбулентность усилилась в последние годы — особенно турбулентность ясного неба, которую трудно обнаружить заранее и которая является одной из основных причин авиационных происшествий, связанных с погодой, — в частности, из-за изменения климата. Согласно исследованию 2023 года, проведенному Университетом Рединга, турбулентность ясного неба увеличилась на 55 процентов с 1979 по 2020 год.

Korean Air не уточнила, через какую зону турбулентности прошел самолет, направлявшийся в Монголию.

С начала июля авиакомпания начала прекращать обслуживание на борту за 40 минут до посадки, а с августа прекратила подавать рамён пассажирам эконом-класса, ссылаясь на проблемы безопасности из-за турбулентности.

«Мы рекомендуем пассажирам свести к минимуму перемещения по самолету во время его нахождения в воздухе и всегда пристегивать ремни безопасности, когда они сидят», — говорится в заявлении Korean Air.

источник: middleasiannews.com

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