Летающая офтальмологическая больница Orbis из США прибывает в Монголию в девятый раз

CentralAsia (MNG) - 4 августа 2024 года летающая офтальмологическая больница Orbis в девятый раз прибыла в Монголию по приглашению Министерства здравоохранения Монголии.

До 22 августа 2024 года летающая офтальмологическая больница Orbis, временно расположенная в старом международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе, будет проводить обучение офтальмологов, медсестер, анестезиологов и инженеров по медицинскому оборудованию из Национального центра охраны здоровья матери и ребенка Монголии, Третьей государственной центральной больницы Монголии и сельских медицинских учреждений страны.

При поддержке спонсоров Alcon Foundation, FedEx и OMEGA летающая офтальмологическая больница Orbis ставит своей целью повышение квалификации офтальмологов и других медицинских работников, улучшение услуг по уходу за глазами в партнерских больницах и повышение осведомленности общественности о здоровье глаз.

Знаменитая летающая глазная больница — единственная в мире учебная офтальмологическая больница на борту самолета McDonnell Douglas DC-10.

Больница посещала Монголию восемь раз с момента своего первого визита в 1989 году, последний раз — в 2018 году. Из-за пандемии COVID-19 очные визиты были невозможны, но вместо этого было проведено четыре онлайн-курса.

С 2014 года компания Orbis International успешно реализует проекты по улучшению услуг по уходу за детьми в Монголии и в 2021 году открыла свой филиал «Orbis Mongolia», внеся существенный вклад в сферу офтальмологии.

Директор Orbis International в Монголии госпожа Чимгээ Чулуунхуу сказала: «Orbis International стремится расширить возможности медицинских специалистов страны и улучшить общую систему здравоохранения. Я рада, что проект Flying Eye Hospital расширяет возможности не только офтальмологов, но и широкого круга специалистов по уходу за глазами, включая анестезиологов, медсестер и инженеров по медицинскому оборудованию».

Orbis International — это глобальная некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в США. Более 40 лет Orbis работает над созданием доступных и устойчивых систем ухода за глазами для людей по всему миру и реализует проекты в Африке, Азии и Латинской Америке.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения