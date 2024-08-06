Филиппины и Монголия: естественные партнеры, связанные значимыми общностями, — Энрике А. Манало

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Республики Филиппины Энрике А. Манало находится с рабочим визитом в Монголии. MiddleAsianNews предоставляет своим читателям перевод статьи министра иностранных дел Филиппин.

Филиппины и Монголия являются естественными партнерами в достижении общих интересов. Хотя наши страны характеризуются контрастными климатическими и географическими особенностями, нас связывают значимые общие черты.

Как развивающиеся страны, мы стремимся построить справедливые, гуманные и устойчивые общества, основанные на свободе от нужды. Мы признаем, что достижение устойчивого и инклюзивного процветания возможно только в рамках открытого, основанного на правилах международного порядка, который регулируется международным правом и опирается на принципы равенства и справедливости.

Филиппины и Монголия входят в число наиболее быстрорастущих экономик мира. В прошлом году Глобальный инновационный индекс определил Филиппины и Монголию среди стран со средним уровнем дохода, которые превзошли ожидания по показателям относительно наших соответствующих уровней развития.

Но мы осознаем, что прогресс никогда не бывает незаконченным делом. Вместе мы можем сделать больше, чтобы никого не оставить позади.

Мы можем и дальше укреплять наше двустороннее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес и обещающих взаимную выгоду. Среди секторов, которые мы можем исследовать, — туризм, образовательный обмен, труд, культура и спорт, наука, технологии и инновации, снижение риска стихийных бедствий, оборона, борьба с терроризмом и транснациональная преступность.

В частности, сотрудничество в области снижения риска бедствий имеет первостепенное значение, поскольку обе наши страны страдают от неблагоприятных последствий изменения климата и разрушительных последствий землетрясений. Хотя наши народы продемонстрировали необычайную стойкость перед лицом этих вызовов, двустороннее сотрудничество в области снижения и управления рисками стихийных бедствий может сыграть важную роль в построении более устойчивых сообществ.

Наша разнообразная и динамичная внешняя среда таит в себе как проблемы, так и возможности. Текущие геополитические проблемы, развитие искусственного интеллекта и других технологий двойного назначения, а также вызовы международному порядку, основанному на правилах, делают наше сотрудничество еще более значимым, поскольку мы ориентируемся в меняющихся региональных и глобальных условиях.

Таким образом, Филиппины и Монголия обязаны продолжать совместную работу на мировой арене для поддержания верховенства закона, содействия мирному урегулированию споров и укрепления диалога между цивилизациями. Мы должны укреплять наше сотрудничество в рамках АСЕАН и Организации Объединенных Наций по вопросам, представляющим общий интерес.

Накануне 20-й годовщины присоединения Монголии к Договору о дружбе и сотрудничестве мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Монголией на Региональном форуме АСЕАН по укреплению регионального сотрудничества в области нераспространения и разоружения, наращиванию потенциала по предотвращению химического, биологического, радиологического и ядерного (ХБРЯ) терроризма, а также укреплению доверия и т. д.

Напомню, что в апреле прошлого года в Монголии прошел семинар АРФ «Степной лотос» по укреплению правовых основ борьбы с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным терроризмом. В 1999 году Монголия также принимала у себя третью конференцию руководителей оборонных университетов, колледжей и институтов АРФ, инициированную Филиппинами. По мере приближения председательства Филиппин в АСЕАН и АРФ в 2026 году я уверен, что мы сможем определить больше направлений деятельности, которые мы можем реализовать вместе.

Наши общие взгляды и совпадающие интересы открывают большой потенциал для нашего партнерства в рамках Организации Объединенных Наций. Наши страны привержены укреплению международного порядка, основанного на правилах. Как один из основателей ООН, Филиппины отстаивают интересы развивающихся стран с момента обсуждения Устава ООН в 1945 году.

Наши страны работают в партнерстве на этом многостороннем пространстве, в том числе посредством нашего активного участия в миротворческих миссиях, нашего продвижения прав детей и лиц с ограниченными возможностями, а также нашего стремления к достижению Целей устойчивого развития. Мы оба признаем необходимость укрепления системы Организации Объединенных Наций.

Филиппины проводят независимую внешнюю политику, основанную на нашей Конституции, которая ценит мир и верховенство закона. Это соответствует давнему уважению Монголии к сохранению и гармонии между культурами, а также ее впечатляющим достижениям в партнерстве с «третьими соседями» в рамках ее ориентированной на мир, открытой и многоопорной внешней политики.

Таким образом, Филиппины имеют честь быть среди самых непосредственных «третьих соседей» Монголии в Юго-Восточной Азии. Мы гордимся тем, как сильно ценности демократии, человеческого достоинства и верховенства закона сияют в Жемчужине Востока и сияют сквозь Вечное Синее Небо.

Наши страны разделяют схожее историческое наследие. Мы разделяем общие стремления для нашего народа, для региона и для мира. В то время как мы отмечаем пятидесятую годовщину наших официальных двусторонних отношений, мой визит в Улан-Батор является свидетельством нашей приверженности этому партнерству, основанному на наших значимых общих чертах.

Планируя наши следующие 50 лет, давайте руководствоваться словами президента Хурэлсуха Ухнаа и «действовать сообща ради мира и солидарности во всем мире и ради благополучия будущих поколений», а также президента Фердинанда Р. Маркоса-младшего, создавая «международное сообщество, которое живет в мире, поддерживает верховенство закона и позволяет всем странам процветать, стремясь к достижению своих собственных целей».

автор: Энрике А. Манало — министр иностранных дел Республики Филиппины

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