Сегодня в Улан-Баторе стартуют Международные детские игры

CentralAsia (MNG) - Десятые Международные детские игры пройдут в Улан-Баторе с 6 по 10 августа.

На Играх 460 спортсменов из Монголии, России и Китая поборются за 525 комплектов медалей в девяти основных видах спорта: баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, дзюдо, волейбол, стрельба из лука, вольная борьба, бокс и легкая атлетика. В программу также вошли национальная монгольская борьба и национальная монгольская стрельба из лука.

Впервые Игры прошли в 2009 году в Улан-Баторе, столице Монголии, затем в 2010 году в Хух-Хото, Китай, в 2011 году в городе Улан-Удэ, Бурятия, Россия, в 2013 году в Монголии, в 2014 году в Китайской Республике. В 2015 году они прошли в городе Улан-Удэ, Бурятия, Россия, в 2017 году в Монголии, в 2018 году в Ордосе, Китай, и в 2019 году в Чите, Россия.

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