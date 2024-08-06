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Оперные певцы из Монголии завоевали награды конкурса Елены Образцовой

CentralAsia (MNG) -  В Санкт-Петербурге завершился XV Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой.

После прослушиваний и трех туров до финала дошли лишь 13 артистов — из России, Китая, Монголии и Казахстана.

Обладателем Гран-при жюри выбрало российского тенора Илью Легатова. Самый демократичный приз – приз зрительских симпатий, завоевал монгольский певец, солист театра Улан-Батора Мөнхтувшин Хоролгарав.

Ведущий солист Мариинского театра, бас Михаил Петренко вручил свою именную награду и приз в размере 200 тысяч рублей талантливому монгольскому басу Мөрөн Батзаяа, отметив, что у артиста есть хороший потенциал.

Поздравляем участников и победителей конкурса.

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