Asian Battery Metals выявляет новые месторождения меди и никеля в Ямбате в Монголии

CentralAsia (MNG) - Asian Battery Metals PLC (ASX:AZ9) воодушевлена ​​промежуточными результатами текущей региональной программы разведки и разведки 2024 года на медно-никелевом проекте Ямбат в Монголии, которая выявляет еще четыре цели по разведке. Об этом заявила Proactive.

В то время как на основном участке Овал продолжаются геологоразведочные работы, региональная программа компании была разработана с целью систематической оценки потенциала медно-никелевой минерализации на территории за пределами Овала с использованием комплекса методов разведки, а также предварительного изучения недавно обнаруженной минерализации на Коппер-Ридж.

«Региональная программа разведки 2024 года привела к значительному прогрессу в геологических знаниях в районе, который мы считаем одним из новых районов разведки меди и никеля в Монголии», — сказал управляющий директор Asian Battery Metals Ган-Очир Зундуйсурэн.

«В настоящее время компания продолжает свою региональную программу геологоразведочных работ и программу разведочного бурения параллельно с программой бурения на участке Овал».

В этом полевом сезоне на этих новых региональных объектах запланированы детальные геофизические исследования и разведочное бурение.

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