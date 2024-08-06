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Армения снова отказалась от участия в учениях ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Армения не будет представлена на августовских учениях ОДКБ в Новосибирске и сентябрьских в Кыргызстане. В феврале премьер Армении Никол Пашинян объявил о заморозке членства республики в организации.

Армения не будет участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кыргызстане с 3 по 15 сентября, следует из сообщения организации.

В эти дни на территории республики пройдут маневры коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2024», учения с силами и средствами разведки «Поиск — 2024», а так же с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон — 2024».

Участвовать будут подразделения Росгвардии и Нацгвардии Казахстана, МВД Белоруссии, Таджикистана, представители специальных служб и МЧС. Они отработают организацию противовоздушного прикрытия, применение сил и средств радиоэлектронной борьбы и разведывательно-ударных беспилотников.

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