Утром в Китае произошло землетрясение силой около 4-х баллов

CentralAsia (KZ) - На территории Китая 6 августа в 07:32 произошло землетрясение силой около 4-х баллов. Об этом сообщил Институт сейсмологии.

Очаг землетрясения располагается в 154 км к юго-востоку от города Нарын, в 196 км к югу от посёлка городского типа Каджы-Сай.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки не ощущались.

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