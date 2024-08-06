Утром в Китае произошло землетрясение силой около 4-х баллов
- Казахстан, происшествия
- 9:26, 06 августа 2024
- Просмотров: 224
CentralAsia (KZ) - На территории Китая 6 августа в 07:32 произошло землетрясение силой около 4-х баллов. Об этом сообщил Институт сейсмологии.
Очаг землетрясения располагается в 154 км к юго-востоку от города Нарын, в 196 км к югу от посёлка городского типа Каджы-Сай.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки не ощущались.
Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения