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Украина получила $3,9 млрд помощи бюджету от США

CentralAsia (CA) -  Украина получила от США $3,9 млрд грантовых средств в качестве бюджетной помощи, сообщило в понедельник Министерство финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что предоставленные США средства будут направлены на выплату заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования и работникам государственных органов. Также американский грант позволит покрыть первоочередные социальные расходы — выплатить пособия внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

Глава Минфина Сергей Марченко сказал, что безвозмездная финансовая помощь является чрезвычайно важным вкладом в поддержку госбюджета Украины во время вооруженного конфликта с РФ.

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