Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил исторический рекорд

CentralAsia (CA) - Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд и завоевал золото на Олимпийских играх в Париже. Информация об этом появилась на сайте соревнований.

Сначала Дюплантис обновил олимпийский рекорд с результатом 6,10 метра, тем самым превзойдя достижение бразильца Тиаго Браса, установленное на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

С третьей попытки ему удалось взять высоту 6,25 метра, что на один сантиметр выше его же предыдущего рекорда, установленного 20 апреля на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне (6,24 метра).

Во время празднования победы Дюплантис повторил позу турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, которая стала одним из главных мемов Игр.