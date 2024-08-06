На Казахстан надвигается циклон: ожидаются дожди, шквалистый ветер, град

CentralAsia (KZ) - В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием циклона.

Как сообщает «Казгидромет», пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. В целом по Казахстану будет сильный ветер.

На юге страны прогнозируется очень сильная жара +38...+45 градусов.

На остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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