Олимпиада-2024: Ноа Лайлс завоевал звание быстрейшего человека планеты на 100 м

Ноа Лайлс // Yukihito Taguchi, USA TODAY Sports

CentralAsia (CA) - На Олимпийских играх в Париже американец Ноа Лайлс на 5 тысячных секунды обошел в борьбе за золото на стометровке Кишане Томпсона с Ямайки, пишет Eruonews.

Пять тысячных секунды - именно столько разделили первое и второе место в самой престижной легкоатлетической дисциплине - мужской стометровке.

До появления официальных результатов Лайлс думал, что занял второе место. «Я подошел к Кишане и сказал ему: «буду честен, чувак, мне кажется, что это твое».

Однако фотофиниш отдал предпочтение американскому спринтеру, который победил с личным рекордом - 9,784. У серебряного призера, Кишане Томпсона с Ямайки - 9,789.

После объявления официальных результатов Лайлс заявил: «Соперники – невероятные. Но я доказал, что я самый сильный. Что я самый сильный волк здесь. Я просто невероятный!».

Кишане Томпсон (JAM) соревнуется с Ноа Лайлсом (3-й снизу) (США) и Фредом Керли (США) в финальном забеге на 100 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на стадионе «Стад де Франс»:

// James Lang, USA TODAY Sports