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Граждане Центральной Азии в топе по числу въезжающих в Россию
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За шесть месяцев 2024 года иностранцы пересекли российскую границу 7,9 миллиона раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФСБ РФ.

Чаще всего в первой половине 2024 года в Россию въезжали граждане стран Центральной Азии. Лидером по въезду в Россию оказался Узбекистан — жители республики въехали 1,8 миллиона раз, что на 6 % больше по сравнению с прошлым годом. Также в тройке лидеров по въезду Казахстан — 1,5 миллиона поездок (плюс 8%) и Таджикистан почти с миллионом поездок (минус 8%).

Количество въездов из Китая увеличилось в 2,7 раза, до 700,6 тыс. поездок (263,8 тыс. поездок год назад).

Из Кыргызстана въехали 550 тыс. человек (плюс 7%). Это пятый показатель.

Граждане Туркменистана вошли в топ-10 по количеству туристов. В первом полугодии 2024 года в Россию туркмены совершили 31,2 тыс. поездок (рост в два раза год к году).

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