Фондовый рынок Японии пережил самый большой обвал c 1987 года

CentralAsia (CA) - Фондовый рынок Японии рухнул на 12,4%, что стало крупнейшим падением со времён «чёрного понедельника» 1987 года. Доверие инвесторов к японскому фондовому рынку упало из-за роста курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических данных в США, пишет Bloomberg.

Фондовый индекс Nikkei 225 (ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии) по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%, упав до 31 458,42 пункта, пишет РБК.

На минимуме индекс опускался на 13,23% — до 31 156,12 пункта.

За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель «чёрного понедельника» 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, в процентном отношении обвал составил 14,9%.

Во время мирового финансового кризиса в октябре 2008 года Nikkei падал на 11,4%, а во время землетрясения в марте 2011 года — на 10,6%.

Однако, уже утром 6 августа индекс Nikkei 225 уже показывал рост более чем на 3400 пунктов, или свыше 10 процентов.

Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской — на 8,77%, стамбульской — на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% — гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, а лондонский FTSE 100 — на 2,8%.

В США индекс S&P 500 упал на 4,1%, а технологический индекс Nasdaq обвалился на 6,3%.