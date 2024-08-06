Парагвайскую пловчиху исключили из спортдеревни на Олимпиаде в Париже после обвинений в создании «неподобающей атмосферы»

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CentralAsia (CA) - Парагвайская пловчиха Луана Алонсо, которая объявила о завершении карьеры в возрасте всего 20 лет, не пройдя квалификацию на прошлой неделе в заплыве на 100 метров баттерфляем, как предполагается, покинула Париж после отстранения от участия в деревне, пишет The Telegraph.

Пловчиха, у которой более полумиллиона подписчиков в Instagram, опубликовала обновление в социальных сетях, в котором указано, что она уже вернулась в Соединенные Штаты.

Новости об исключении Альфонсо из деревни были окутаны тайной после того, как олимпийский руководитель Парагвая не уточнил, в чем заключалось ее ненадлежащее поведение в неопределенно сформулированном заявлении.

Ларисса Шерер, бывшая теннисистка, представлявшая Парагвай на Олимпиаде 1992 года, сказала: «Ее присутствие создает ненадлежащую атмосферу в сборной Парагвая. Мы благодарим ее за то, что она действовала в соответствии с полученными инструкциями, поскольку она по собственной воле не осталась ночевать в деревне спортсменов».

Спортсмены могут выбрать, оставаться ли им в Олимпийской деревне, которая вмещает около 14 250 участников Игр.

У Алонсо были неутешительные Олимпийские игры, после того как она заняла шестое место в своем заплыве — на 0,24 секунды позади занявшей пятое место грузинки Аны Нижарадзе — и едва не попала в полуфинал.

Затем она драматично объявила о своем уходе, но осталась в Париже после соревнований.

Алонсо сказала: «Плавание: спасибо за то, что позволили мне мечтать, вы научили меня бороться, стараться, упорству, жертвенности, дисциплине и многому другому. Я отдала вам часть своей жизни, и я не променяю ее ни на что на свете, потому что я прожила лучшие моменты в своей жизни, вы подарили мне тысячи радостей, друзей из других стран, которых я всегда буду носить в своем сердце, уникальные возможности. Это не прощание, это до скорой встречи».

Деревня расположена на трех участках в северных пригородах Парижа, а именно в Сен-Дени, Сен-Уэне и Л’Иль-Сен-Дени.

Как пишет The Sun, Алонсо провела ночь в Париже и отправилась в Диснейленд, вместо того чтобы остаться, чтобы поддержать товарищей по команде.

Разъяренные руководители команды приказали ей лететь домой в качестве наказания.

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