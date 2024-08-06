Более 40 спортсменов заразились COVID на Олимпиаде, - ВОЗ
- Азия и мир, спорт
- 16:19, 06 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщила на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
По ее словам, в последние месяцы во многих странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, независимо от сезона.
Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразились 5 австралийских ватерполисток, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию британец Адам Пити, австралийская пловчиха Лани Паллистер; несколько случаев COVID-19 зафиксировано в сборной Бельгии.
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