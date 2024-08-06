Беспилотники «Хезболла» атаковали израильские военные объекты в Западной Галилее

CentralAsia (CA) - Беспилотные летательные аппараты шиитской милиции «Хезболла» атаковали израильские военные объекты в Западной Галилее, пишет ТАСС.

Беспилотники-камикадзе нанесли удары по базе израильских войск в Нагарии и атаковали несколько военных объектов в окрестностях Хайфы и Акко.

30 июля Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главного военного командира «Хезболла» Фуада Шукура, ответственного за ракетный обстрел поселка друзов на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 детей и подростков. А спустя несколько часов в Тегеране в результате ракетного удара был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этим убийствам. В ХАМАС, «Хезболла» и Иране ответственность возложили на Тель-Авив и пообещали, что не оставят нападение без ответа.

В субботу посольства США и Великобритании настоятельно рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан первым возможным самолетом. Утром в воскресенье к этим рекомендациям присоединилась и Франция.