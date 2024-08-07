Япония и Монголия договорятся о сотрудничестве в области оборонной техники на саммите

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CentralAsia (MNG) - Улан-Батор развивает различные связи, пока Китай и Россия наращивают военную мощь

По словам источников, ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Монголии Ухнаа Хурэлсух достигнут широкого соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий на встрече в Улан-Баторе в конце этого месяца.

По данным источников в правительстве Японии, правительства Японии и Монголии вступили в финальную фазу координации по базовому соглашению о передаче оборонного оборудования и технологий, в соответствии с которым две страны смогут экспортировать оборонное оборудование друг другу.

Соглашение призвано обеспечить надлежащее управление переданным оборонным оборудованием и технологиями в стране назначения. Предполагается, что официальное подписание соглашения состоится осенью или позже.

Япония и Монголия обсудят, какие оборонные товары будут экспортироваться.

Кисида встретился с Хурэлсухом в Токио в ноябре 2022 года, и оба лидера выступили с совместным заявлением по случаю 50-летия установления дипломатических отношений.

В заявлении две страны согласились, что Япония и Монголия будут развивать сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий в рамках усилий по улучшению двусторонних отношений в политической сфере и сфере безопасности.

Правительство Японии также рассматривает возможность включения Монголии в список стран, которым оно оказывает поддержку в рамках официальной помощи в области безопасности (Official Security Assistance - OSA), в рамках которой правительство Японии предоставляет бесплатное оборонное оборудование и поддержку вооруженным силам стран, с которыми оно разделяет общие ценности.

Монголия имеет тесные связи с Китаем и Россией в сфере энергетических ресурсов и логистических сетей, но правительство Монголии хочет избежать чрезмерной зависимости от этих двух стран.

Таким образом, Монголия проводит базовую политику развития отношений со странами «третьего соседа», включая Японию.

справка:

Политика безопасности Японии:

Официальная помощь в обеспечении безопасности (OSA)

Поскольку Япония оказалась в самой сложной и суровой обстановке безопасности со времен окончания Второй мировой войны, нам крайне важно радикально укрепить собственный оборонный потенциал, а также усилить возможности безопасности и сдерживания стран-единомышленников, чтобы предотвратить односторонние попытки изменить статус-кво силой, обеспечить мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе в частности и создать благоприятную для Японии обстановку безопасности.

Для достижения этой цели, помимо «Официальной помощи в целях развития (ODA)», которая направлена ​​на экономическое и социальное развитие развивающихся стран, Япония решила создать новую структуру сотрудничества «Официальная помощь в области безопасности (OSA)» в интересах вооруженных сил и других связанных с ними организаций путем предоставления материалов и оборудования, а также помощи в развитии инфраструктур на основе потребностей безопасности стран. OSA упоминается в новой «Стратегии национальной безопасности», утвержденной Кабинетом министров 16 декабря 2022 года.

Выдержка из Стратегии национальной безопасности Японии (декабрь 2022 г.)

VI Стратегические подходы, приоритетные для Японии

2. Стратегические подходы и основные пути и средства

(1) Развивать усилия, сосредоточенные на дипломатии, для предотвращения кризисов, упреждающего создания мирной и стабильной международной обстановки и укрепления свободного и открытого международного порядка

(vii) Стратегическое использование ОПР и другого международного сотрудничества

«В целях углубления сотрудничества в области безопасности со странами-единомышленниками, помимо ОПР для экономического и социального развития развивающихся стран и других целей, будут созданы новые рамки сотрудничества в интересах вооруженных сил и других связанных организаций. Япония предоставит оборудование и материалы, а также помощь в развитии инфраструктур странам-единомышленникам с целью укрепления их потенциала безопасности и улучшения их возможностей сдерживания. Это часть усилий по укреплению всеобъемлющей оборонной архитектуры».

источник: middleasiannews.com

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