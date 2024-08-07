Со дна озера Хубсугул подняли затонувший грузовик ЗИЛ-130 с госномерами аймака Завхан

CentralAsia (MNG) - В целях защиты экосистемы озера Хубсугул регулярно проводится очистка его дна от опасных отходов для снижения уровня загрязнения, что включено в программу действий правительства на 2020-2024 годы. Работы по обнаружению и подъему со дна озера затонувших транспортных средств проводятся на территории сомона Ханх поэтапно, начиная от истока озера Хубсугул.

Рабочая группа с помощью специальной техники успешно вытащила груковик модели «ЗиЛ-130» (госномер ЗА 70-10) затонувший в озере Хубсугул в 1989 году на глубине 50 метра. Грузовик, о котором идет речь, затонул недалеко от границы близи Агьт в январе 1989 года при перевозке материалов и грузов по льду.

Ранее мы сообщили, что со дна озера Хубсугул подняли затонувший бензовоз ЗиЛ-130 с прицепом, пролежавший там 29 лет

источник: middleasiannews.com

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