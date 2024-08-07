В первый класс запишутся 77 285 шестилетних детей

CentralAsia (MNG) - В Монголии скоро начнется запись детей в первый класс

Информацию о наборе в детские сады и первые классы общеобразовательных школ предоставили совместно Главное управление образования и Управление государственной бюджетной промышленности «E-Mongolia Academy».

Регистрация абитуриентов в первый класс будет проходить с 12 по 25 августа.

Мягмарнаран Бавуужав, директор «E-Mongolia Academy», сказал: «Система подготовлена ​​для регистрации детей, родившихся в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 или в возрасте шести лет. Детей этого возраста насчитывается 77 285 человек. Они будут зарегистрированы с 12 по 25 августа. Возможна регистрация по временному проживанию через электронную систему E-Mongolia».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения