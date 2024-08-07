Компании США выражают готовность инвестировать в Монголию

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что многие американские компании заинтересованы и готовы инвестировать в Монголию.

Официальный визит государственного секретаря США Энтони Дж. Блинкена в Монголию является одним из важнейших событий в политической, социальной и экономической жизни Монголии за последнее время.

С политической точки зрения официальный визит рассматривается как важный шаг к укреплению стратегического партнерства третьего соседа между Монголией и Соединенными Штатами. С экономической точки зрения визит также имеет большое значение, поскольку обе стороны подтвердили Дорожную карту расширенного экономического партнерства между двумя странами и договорились организовать Диалог по энергетическому сотрудничеству в Улан-Баторе в 2024 году.

В рамках Дорожной карты расширенного экономического партнерства Монголия и США договорились сотрудничать в целях снижения экономической зависимости Монголии и создания новых рабочих мест.

В ходе официального визита государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что многие американские компании заинтересованы и готовы инвестировать в Монголию.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что укрепление экономической стабильности и безопасности является не только главным приоритетом в экономических отношениях между двумя странами, но и основополагающим столпом Стратегического партнерства третьего соседа между Монголией и Соединенными Штатами. Г-н Блинкен также отметил, что Соединенные Штаты уделяют особое внимание инвестициям в возобновляемые источники энергии и зеленые технологии, продолжая при этом текущее сотрудничество в секторах, представляющих взаимный интерес, включая критически важные минералы, продовольственную безопасность и цифровую экономику.

Госсекретарь США подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией и создания благоприятных условий для инвестиций и правовой среды, поскольку инвестиции из Соединенных Штатов осуществляются через частный сектор.

Согласно годовому отчету за 2023 год, прямые иностранные инвестиции из США в Монголию достигли 680 млн долларов США. Некоторые показатели экономических отношений между Монголией и США в 2023 году:

Общий товарооборот составил 317,4 млн долларов США

Монгольский экспорт в США составил 36,6 млн долларов США

Монгольский импорт из США составил 280,8 млн долларов США

В 2021 году товарооборот между Монголией и США составил 244 млн долларов США, при этом импорт из США в Монголию составил 213 млн долларов США, а экспорт в США — 31 млн долларов США.

Основными товарами, экспортируемыми из Монголии в США, являются трикотажные изделия, такие как свитера, рубашки-пуловеры, джемперы, жилеты, дорожные одеяла, продукты питания, вольфрамовая руда и обогащенная вольфрамовая руда. Между тем, основными товарами, импортируемыми из США в Монголию, являются продукты тяжелого машиностроения, такие как погрузчики, экскаваторы, самосвалы, запасные части, продукты питания, нефтепродукты и химикаты.

За последние годы США поставляли самолеты, локомотивы, горнодобывающее и коммуникационное оборудование. Это показывает, что американские компании ведут активную деятельность в жизненно важных инфраструктурных областях Монголии, таких как воздушный транспорт и железная дорога.

источник: middleasiannews.com

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