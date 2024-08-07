Новый закон Монголии приравняет к созданию опасности употребление алкоголя при детях

CentralAsia (MNG) - В управлении образования Улан-Батора сообщили, что также введут запрет на жестокое обращение с детьми, их унижение и физические наказания

Новый закон Монголии о защите детей вступит в силу с 1 сентября и введет ряд важных ограничений, в том числе употребление алкоголя при ребенке будет приравниваться к созданию опасной для него ситуации.

«Пересмотренный парламентом Монголии в январе 2024 года новый закон о защите детей вступит в силу с этого учебного года. Среди важнейших правил — запрет на жестокое обращение с детьми, их унижение и физические наказания. Употребление алкоголя при детях будет приравнено к созданию рискованной для их здоровья и жизни ситуации», — сообщили в образовательном ведомстве.

По его информации, основные изменения коснулись статьи № 22 о защите детей в семье и социальной среде. В частности, о мерах по предотвращению и защите детей от преступлений, насилия и издевательств со стороны сверстников, а также оценке среды, в которой живут родители и дети для устранения рисков и создания благоприятных условий.

«Запрещается допускать детей к труду, а также к работе в домашнем производстве и сфере услуг, создающих угрозу умственному и физическому развитию, жизни и здоровью ребенка, если это не разрешено родителям по закону. Также запрещается передавать или загружать в интернет фото, тексты, аудиовизуальную информацию, ущемляющие права и достоинство родителей и детей», — гласит новый закон.

Тасс

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