Самое длинное в мире ралли-соревнование стартует в Стамбуле и продлится до Улан-Батора

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 4:25, 07 августа 2024
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CentralAsia (MNG) - Третье издание самого продолжительного в мире ралли İpek Yolu Rally стартовало на площади Султанахмет в Стамбуле при участии 30 участников из семи стран и должно завершиться в столице Монголии Улан-Баторе 28 августа.
В церемонии открытия ралли-соревнования, организованного Ассоциацией ралли «Дружба и мир Восток-Запад» при поддержке Европейского союза и Министерства иностранных дел Турции, приняли участие президент ассоциации Надир Серин, представители генеральных консульств стран-членов ЕС и неправительственных организаций, а также множество автолюбителей.
«У нас есть участники из семи разных стран: Германии, Италии, Австрии, Молдовы, Франции, Англии и Турции. Центральная Азия нам незнакома, и это невероятно ошеломляющая местность. Это будет наша третья поездка в этот регион. Мы едем в этот регион из-за восточной и западной цивилизаций. Мы искренне надеемся внести свой вклад и стать связующим звеном между этими двумя ранее антагонистическими цивилизациями», — сказал Серин в своем выступлении на церемонии открытия.
После Турции участники проедут через Иран, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Китай, прежде чем прибудут в Монголию.
Семие Серин, одна из участниц из Германии, выразила волнение по поводу участия в конкурсе. «Я никогда раньше не думала о посещении Самарканда или Бухары, и я даже не была уверена, что когда-нибудь смогу туда попасть. Вот почему я взволнована», — сказала Серин.
«Я всегда интересовался этим маршрутом. Я хотел, чтобы это стало моим первым занятием после выхода на пенсию, и я осуществил свои мечты», — отметил другой участник из провинции Анталья, Гюлай Каракимселилер.
источник: DHA
перевод: Татар С.Майдар