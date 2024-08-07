Сегодня начнется государственный визит президента Узбекистана в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-9 августа посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

Запланировано проведение переговоров глав государств и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством президентов. Будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, актуальные аспекты международной и региональной повестки.

В фокусе внимания – расширение практического взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства и других приоритетных направлениях.

Ожидается принятие пакета документов, направленных на укрепление двусторонних отношений.

В рамках государственного визита в столице Казахстана проходят деловые и культурные мероприятия. Запланировано открытие памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

Президент Узбекистана 9 августа примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите Диалога «Центральная Азия + Япония», которые пройдут в городе Астане.

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