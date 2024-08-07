Временное правительство Бангладеш возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус

CentralAsia (CA) - После прекращения беспорядков в Бангладеш и принятого при участии военных решения распустить парламент, руководителем временного правительства стал 84-летний лауреат Нобелевской премии мира экономист Мухаммад Юнус.

Лидеры студенческих протестов призвали его курировать формирование нового кабинета. Давний противник свергнутого премьера, в период ее правления обвиненный в финансовых махинациях и коррупции, Мухаммад Юнус подтвердил готовность строить новую Бангладеш и заявил о том, что «страна бенгальцев» переживает вторую революцию на пути к демократии.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне продолжающихся протестов.