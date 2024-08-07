Временное правительство Бангладеш возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус
- Азия и мир, политика
- 9:10, 07 августа 2024
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CentralAsia (CA) - После прекращения беспорядков в Бангладеш и принятого при участии военных решения распустить парламент, руководителем временного правительства стал 84-летний лауреат Нобелевской премии мира экономист Мухаммад Юнус.
Лидеры студенческих протестов призвали его курировать формирование нового кабинета. Давний противник свергнутого премьера, в период ее правления обвиненный в финансовых махинациях и коррупции, Мухаммад Юнус подтвердил готовность строить новую Бангладеш и заявил о том, что «страна бенгальцев» переживает вторую революцию на пути к демократии.
- Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне продолжающихся протестов.
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