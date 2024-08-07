Яхья Синвар, организатор терактов 7 октября, избран новым лидером ХАМАС

// AP Photo/John Minchillo

CentralAsia (CA) - Яхья Синвар, организатор терактов 7 октября, избран новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании, убитого в Иране на прошлой неделе в результате предполагаемого израильского удара, пишет Euronews.

Обозреватели интерпретируют выбор Синвара, лидера организации в секторе Газа и одного из основателей военного крыла ХАМАС, как победу сторонников жёсткой линии, близких к Ирану, и называют «дерзким шагом».

Синвар находится на первом месте в израильском списке на ликвидацию после того, как организовал нападение на юг Израиля 7 октября, в результате которого боевики убили 1200 человек и захватили около 250 заложников.

В заявлении ХАМАС в частности говорится, что Синвар назначен новым главой политического бюро вместо Исмаила Хании, убитого в Иране на прошлой неделе в результате предполагаемого израильского удара.