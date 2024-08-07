В Курской области России продолжаются бои

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России 6 августа в своем телеграм-канале сообщило следующие детали о попытке прорыва границы со стороны Украины в Курской области: «Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».

Из сообщений СМИ следует, что бои продолжаются до сих пор и в них применяется авиация.

«По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — заявило Минобороны РФ.

Через некоторое время телеграм-канал Министерства обороны России сообщил, что украинская диверсионная группа отступила из Курской области на свою территорию. Позже пост был отредактирован и слова об отступлении украинской «диверсионной группы» с территории Курской области в нем отсутствовали.

Украина никак не комментирует бои в Курской области.

Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что «украинским формированиям все-таки удалось закрепиться в приграничной зоне, несмотря на интенсивные удары и атаки российских войск».