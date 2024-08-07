Коул Хокер сенсационно обыграл фаворитов в беге на 1500 м

CentralAsia (CA) - Список самых неожиданных событий парижской Олимпиады пополнил исход забега на 1500 м у мужчин. Состязание, которое, казалось, обречено было превратиться в дуэль двух заклятых врагов — норвежца Якоба Ингебригтсена и британца Джоша Керра, завершилось победой американца Коула Хокера, которому не давали никак шансов. Об этом пишет Коммерсант.

Все вроде бы шло по сценарию Якоба Ингебригтсена. Он задал финалу сумасшедший ритм: 54,9 — это один из быстрейших первых кругов на 1500-метровке всех времен. Норвежец, как и собирался, оставался все время впереди, тащил, надеясь истощить, за собой остальных. Джош Керр тоже не скисал, а с удовольствием пристроился рядышком с ним, в засаде, откуда, если сберег свежесть, так удобно выныривать.

К последнему виражу сомнений в том, что они и в самом деле разыграют золото, не осталось совсем. Картина-то четкая, логичная. И тут, перед финишной прямой, все, кто наблюдал за этим забегом, внезапно поняли, что происходит что-то не то.

Ингребригтсен как-то неловко подстраивается под спурт, замедляясь. Керру не удается выпрыгнуть так стремительно, как он должен был бы. А в приоткрытый норвежцем коридорчик молнией, словно до этого не тянулся за лидерами, а отдыхал, лежа в гамаке, врывается бегун, на которого никто не ставил. Коул Хокер в свои 23 года еще ничего толком не успел выиграть, на будапештском чемпионате мира был седьмым. Не мог он ни на что в Париже рассчитывать, а взял золото, опередив поздно очнувшегося Керра на 14 сотых секунды. А Ингебригтсен с его амбициями и гонором и вовсе пролетел мимо медали, финишировав лишь четвертым.

Nuevo #RécordOlímpico en los 1500 metros masculino, el estadounidense Cole Hocker logra la medalla de oro con un tiempo de 3'27.65".#Paris2024 pic.twitter.com/7ujulLbK95 — Miguel Avoleván  (@avolevan81) August 6, 2024