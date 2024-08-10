Мягкое золото обеспечивает связь между нервами и электроникой

CentralAsia (CA) - Золото плохо поддается превращению в длинные тонкие нити. Но ученым из Университета Линчепинга в Швеции удалось создать золотые нанопроволоки и разработать мягкие электроды, которые можно подключать к нервной системе. Электроды мягкие, как нервы, растяжимые и электропроводящие, и, по прогнозам, могут долгое время находиться в организме.

У некоторых людей «золотое сердце», так почему бы не сделать «золотые нервы»? В будущем, возможно, удастся использовать этот драгоценный металл в мягких интерфейсах для подключения электроники к нервной системе в медицинских целях. Такая технология может быть использована для облегчения таких состояний, как эпилепсия, болезнь Паркинсона, паралич или хроническая боль. Однако создание интерфейса, в котором электроника может встретиться с мозгом или другими частями нервной системы, сопряжено с особыми трудностями.

«Классические проводники, используемые в электронике, - это металлы, которые очень твердые и жесткие. Механические свойства нервной системы больше напоминают мягкое желе. Чтобы добиться точной передачи сигнала, нам нужно очень близко подойти к нервным волокнам, но поскольку тело постоянно находится в движении, достижение тесного контакта между чем-то твердым и чем-то мягким и хрупким становится проблемой», - сказал профессор материаловедения в Лаборатории органической электроники Университета Линчепинга, возглавлявший исследование, Клас Тибрандт.

Поэтому исследователи хотят создать электроды, обладающие хорошей проводимостью, а также механическими свойствами, аналогичными мягкости тела. В последние годы несколько исследований показали, что мягкие электроды не повреждают ткани так сильно, как это могут сделать твердые электроды. В нынешнем исследовании группа ученых из Университета Линчепинга разработала золотые нанопроволоки — в тысячу раз тоньше волоса — и встроила их в эластичный материал для создания мягких микроэлектродов.

«Нам удалось создать новый, более совершенный наноматериал из золотых нанопроводов в сочетании с очень мягкой силиконовой резиной. Если заставить их работать вместе, то получится проводник, обладающий высокой электропроводностью, очень мягкий и сделанный из биосовместимых материалов, которые функционируют в организме», - говорит Клас Тибрандт.

Силиконовый каучук используется в медицинских имплантатах, таких как грудные имплантаты. В состав мягких электродов также входят золото и платина — металлы, которые часто используются в медицинских приборах для клинического применения. Однако изготовить длинные и узкие золотые наноструктуры очень сложно. До сих пор это было серьезным препятствием, но теперь исследователи придумали новый способ изготовления золотых нанопроводов. Для этого они используют серебряные нанопроволоки.

Поскольку серебро обладает уникальными свойствами, которые делают его очень хорошим материалом для создания нанопроводов, которые нужны исследователям, оно используется в некоторых растягивающихся наноматериалах. Проблема с серебром заключается в том, что оно химически реактивно. Подобно тому, как серебряные столовые приборы со временем обесцвечиваются, когда на их поверхности происходят химические реакции, серебро в нанопроволоках разрушается, так что ионы серебра вытекают наружу. В достаточно высокой концентрации ионы серебра могут быть токсичны для нас.

Когда Лаура Зайферт, докторант из исследовательской группы Класа Тибрандта, работала над поиском способа синтеза, или «выращивания», золотых нанопроводов, ей пришел в голову новый подход, открывающий новые возможности. Сначала было трудно контролировать форму нанопроводов. Но затем она обнаружила способ, который позволил получить очень гладкие провода. Вместо того чтобы пытаться выращивать золотые нанопроволоки с самого начала, она начала с тонкой нанопроволоки из чистого серебра.

Поскольку можно создавать серебряные нанопроволоки, мы воспользовались этим и использовали серебряную нанопроволоку в качестве своеобразного шаблона, на котором мы выращиваем золото. Следующим шагом в этом процессе является удаление серебра. После этого мы получаем материал, в котором более 99% золота. Таким образом, это своего рода трюк, позволяющий обойти проблему создания длинных узких золотых наноструктур, говорит Клас Тибрандт.

В сотрудничестве с профессором Симоном Фарнебо с факультета биомедицинских и клинических наук Университета Линчепинга исследователи показали, что мягкие и эластичные микроэлектроды могут стимулировать нерв крысы, а также улавливать сигналы от него.

В тех случаях, когда мягкая электроника должна быть встроена в тело, материал должен служить долго, предпочтительно всю жизнь. Исследователи проверили стабильность нового материала и пришли к выводу, что он прослужит не менее трех лет, что лучше, чем многие разработанные до сих пор наноматериалы.

Сейчас исследовательская группа работает над усовершенствованием материала и созданием различных типов электродов, которые будут еще меньше и смогут теснее контактировать с нервными клетками.