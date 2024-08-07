Американка Габриэль Томас завоевала золото на дистанции 200 м среди женщин

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CentralAsia (CA) - Американка Габриэль Томас завоевала золото Олимпиады-2024 в Париже в беге на 200 метров.

Она преодолела дистанцию ​​за 21,83 с.

Финал:

1. Габриэль Томас (США) – 21,83 с

2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 22,08

3. Бриттони Браун (США) – 22,20

Как пишет TeamUSA, Габби Томас не могла вспомнить, какие 200 метров она пробежала до того, как стала золотой олимпийской медалисткой.

«Я на самом деле потеряла сознание перед забегом... Это самое странное чувство, когда ты попадаешь в поток и наполняешься такой энергией, что ничто другое не имеет значения, кроме финишной черты. Что касается меня, то я была единственным участником этой гонки», - сказала Томас.

В гонке не было равных. Томас боролась с Жюльен Альфредом из Сент-Люсии и Диной Ашер-Смит из Великобритании в первой четверти дистанции, но во второй половине у нее не было соперников. Она вырвалась вперед на дистанции 80 метров и не сдавалась, уверенно выходя из-за поворота, уверенно лидируя.

Томас, которая в 2018 году отказалась от последнего года обучения в NCAA в Гарварде, чтобы стать профессионалом, все же получила степень по нейробиологии в 2019 году. На изучение нейробиологии ее вдохновили братья, Дези и Эндрю. У Дези аутизм, а Эндрю, близнец Томаса, в старших классах прошел курс нейротерапии с обратной связью по поводу СДВГ.

Однако в 2019 году она не закончила учебу, поскольку продолжала ценить образование как способ саморазвития, выходящий за рамки бега. В 2023 году она получила степень магистра эпидемиологии в Техасском университете, где Томас проживает, чтобы тренироваться в легкоатлетическом клубе.

Завоевав золотую медаль в Париже, Томас стала первой выпускницей Гарварда, завоевавшей золотую медаль в соревнованиях по легкой атлетике. В ее активе также две медали Олимпийских игр 2020 года в Токио – серебро в эстафете 4х100 метров и бронза в беге на 200 метров. Ее финиш на подиуме здесь принес Томасу ее третью олимпийскую медаль.

У Томас есть реальный шанс установить мировой рекорд в своей карьере. Она является самой быстрой бегуньей на 200 метров с тех пор, как в 1988 году рекордсменка мира Флоренс Гриффит-Джойнер установила рекорд в 21,34 секунды. Томас пробежала 200 метров на Олимпийских играх в США в 2021 году с результатом 21,60 – это второй результат среди женщин на дистанции 200 метров за всю историю. Во вторник она выиграла золото с результатом 21,83.