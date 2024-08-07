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США вышли на первое место в медальном зачете на Олимпиаде (таблица)

CentralAsia (CA) -  В Париже проходят XXXIII летние олимпийские игры.

Спортсмены из более 200 стран разыгрывают 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Представляем медальный зачет на утро 7 августа 2024 года.

Представляем медальный зачет на утро 7 августа 2024 года.

Страна золото серебро бронза всего
1 США 24 31 31 86
2 Китай 22 21 16 59
3 Австралия 14 12 9 35
4 Франция 13 16 19 48
5 Великобритания 12 15 19 46
6 Южная Корея 11 8 7 26
7 Япония 11 6 12 29
8 Италия 9 10 7 26
9 Нидерланды 8 5 6 19
10 Германия 8 5 4 17
11 Канада 6 4 8 16
12 Ирландия 4 0 3 7
13 Новая Зеландия 3 5 1 9
14 Венгрия 3 3 2 8
15 Швеция 3 3 2 8
16 Румыния 3 3 1 7
17 Бразилия 2 5 6 13
18 Украина 2 2 3 7
….
23 Азербайджан 2 0 0 2
….
28 Грузия 1 2 1 4
….
30 Казахстан 1 1 3 5
...
38 Узбекистан 1 0 2 3
….
55 Кыргызстан 0 1 1 2
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58 Армения 0 1 0 1
...
63 Таджикистан 0 0 3 3
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