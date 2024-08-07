США вышли на первое место в медальном зачете на Олимпиаде (таблица)
- Азия и мир, спорт
- 12:01, 07 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В Париже проходят XXXIII летние олимпийские игры.
Спортсмены из более 200 стран разыгрывают 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.
Представляем медальный зачет на утро 7 августа 2024 года.
Представляем медальный зачет на утро 7 августа 2024 года.
|№
|Страна
|золото
|серебро
|бронза
|всего
|1
|США
|24
|31
|31
|86
|2
|Китай
|22
|21
|16
|59
|3
|Австралия
|14
|12
|9
|35
|4
|Франция
|13
|16
|19
|48
|5
|Великобритания
|12
|15
|19
|46
|6
|Южная Корея
|11
|8
|7
|26
|7
|Япония
|11
|6
|12
|29
|8
|Италия
|9
|10
|7
|26
|9
|Нидерланды
|8
|5
|6
|19
|10
|Германия
|8
|5
|4
|17
|11
|Канада
|6
|4
|8
|16
|12
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|13
|Новая Зеландия
|3
|5
|1
|9
|14
|Венгрия
|3
|3
|2
|8
|15
|Швеция
|3
|3
|2
|8
|16
|Румыния
|3
|3
|1
|7
|17
|Бразилия
|2
|5
|6
|13
|18
|Украина
|2
|2
|3
|7
|….
|23
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|….
|28
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|….
|30
|Казахстан
|1
|1
|3
|5
|...
|38
|Узбекистан
|1
|0
|2
|3
|….
|55
|Кыргызстан
|0
|1
|1
|2
|….
|58
|Армения
|0
|1
|0
|1
|...
|63
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
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