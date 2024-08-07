США вышли на первое место в медальном зачете на Олимпиаде (таблица)

CentralAsia (CA) - В Париже проходят XXXIII летние олимпийские игры. Спортсмены из более 200 стран разыгрывают 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Представляем медальный зачет на утро 7 августа 2024 года. Представляем медальный зачет на утро 7 августа 2024 года. № Страна золото серебро бронза всего 1 США 24 31 31 86 2 Китай 22 21 16 59 3 Австралия 14 12 9 35 4 Франция 13 16 19 48 5 Великобритания 12 15 19 46 6 Южная Корея 11 8 7 26 7 Япония 11 6 12 29 8 Италия 9 10 7 26 9 Нидерланды 8 5 6 19 10 Германия 8 5 4 17 11 Канада 6 4 8 16 12 Ирландия 4 0 3 7 13 Новая Зеландия 3 5 1 9 14 Венгрия 3 3 2 8 15 Швеция 3 3 2 8 16 Румыния 3 3 1 7 17 Бразилия 2 5 6 13 18 Украина 2 2 3 7 …. 23 Азербайджан 2 0 0 2 …. 28 Грузия 1 2 1 4 …. 30 Казахстан 1 1 3 5 ... 38 Узбекистан 1 0 2 3 …. 55 Кыргызстан 0 1 1 2 …. 58 Армения 0 1 0 1 ... 63 Таджикистан 0 0 3 3 За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia