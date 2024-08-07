Число туристов из Китая в Казахстан увеличилось в 21 раз

CentralAsia (KZ) - По словам Министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржыкпаева, в 2023 году число туристов из Китая в Казахстан выросло в 21 раз, достигнув 367 тысяч человек. В то же время, 311 тысяч казахстанцев посетили Китай, что вдвое превышает показатель 2022 года, рост составил почти 100%.

В настоящее время по маршруту Казахстан-Китай выполняется 44 рейса в неделю.

Сейчас в Китае проходит «Год казахстанского туризма», в следующем году продет «Год китайского туризма» в Казахстане.

Министр транспорта республики Марат Карабаев поручил обеспечить аэропорты и вокзалы информацией на китайском языке, сообщила пресс-служба министерства.

Главной причиной роста турпотока между двумя странами стало введение безвизового режима.

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