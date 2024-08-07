В Узбекистане инспектор по профилактике застрелил жену, ребенка и покончил с собой
- Узбекистан, происшествия
- 12:54, 07 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - В Ташобласти инспектор по профилактике застрелил жену и 7-месячного ребенка, а затем покончил с собой, сообщает Kun.
Инцидент произошел в ночь на 6 августа в Бустонлыкском районе. Инспектор профилактики из табельного пистолета застрелил сначала жену и 7-месячного ребенка, а затем застрелился сам.
Пока неизвестно, что стало причиной такого поведения инспектора. Пресс-секретарь генпрокуратуры Хает Шамсутдинов подтвердил случившееся и сообщил, что подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.
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