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В Узбекистане инспектор по профилактике застрелил жену, ребенка и покончил с собой

CentralAsia (UZ) -  В Ташобласти инспектор по профилактике застрелил жену и 7-месячного ребенка, а затем покончил с собой, сообщает Kun.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа в Бустонлыкском районе. Инспектор профилактики из табельного пистолета застрелил сначала жену и 7-месячного ребенка, а затем застрелился сам.

Пока неизвестно, что стало причиной такого поведения инспектора. Пресс-секретарь генпрокуратуры Хает Шамсутдинов подтвердил случившееся и сообщил, что подробная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время.

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