Илон Маск написал, что гражданская война в Великобритании «неизбежна»

CentralAsia (CA) - Беспорядки, начавшиеся в Британии неделю назад после нападения на детскую танцевальную студию под Ливерпулем, не утихают и охватывают новые города.

К вечеру вторника столкновения хулиганов с полицией произошли уже по меньшей мере в Белфасте, Бристоле, Дарлингтоне и Плимуте.

Около 400 участников погромов были задержаны, примерно 100 из них предъявлены формальные обвинения.

Как сообщает Би-Би-Си, рано утром во вторник фургон протаранил ограждение промышленного комплекса в Бристоле, где располагается британское представительство израильской оружейной компании Elbit Systems, производящей, в частности, боевые дроны.

Из фургона высыпало не менее 10 человек, вооруженных слесарным инструментом, которые начали крушить здание, находящееся там оборудование и уже произведенные дроны, попутно заливая помещения красной краской.

Шестеро нападавших были задержаны, однако остальным удалось скрыться.

О готовящихся беспорядках (или скорее назревающих потенциальных проблемах) во вторник сообщают и из города Сканторп — одного из главных металлургических центров страны.

Как сообщают местные жители, большинство магазинов закрылись еще утром, едва начав работу, а людям настоятельно рекомендовано держаться подальше от центра.

В прокуратуре изучают, какие из произошедших нападений могли быть совершены по мотивам национальной или расовой ненависти, что существенно утяжеляет приговор.

В частности, именно так рассматривается серьезное нападение в Белфасте на 50-летнего мужчину, раненого в ходе ночных беспорядков.

Министр юстиции Шабана Махмуд предупредила тех, «кто приходит на протесты с намерением устроить беспорядки», что ответственность за это им придется нести «в соответствии со всей строгостью закона».

Накануне группа людей забросала камнями полицейских в Южном Белфасте, в районе Сэнди-Роу - недалеко от супермаркета, который был подожжен в субботу.

В Плимуте 150 полицейских были направлены в центр города, где на них напали протестующие, бросавшие в них кирпичи и файеры. Несколько человек получили незначительные травмы.

Заместитель главы городского совета Плимута Джемима Лэнг в интервью Би-би-си отметила, что на акции присутствовали местные жители, и большинство протестующих вели себя мирно, но были и приезжие, специально прибывшие в город, чтобы устроить неприятности.

В Бирмингеме сотни людей собрались в районе Бордесли-Грин после ложных сообщений о том, что ультраправые протестующие планируют провести марш через этот район. Группа людей в масках, отделившаяся от основной массы протестующих, попыталась поджечь паб и перевернула несколько автомобилей. Они размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги против распущенной несколько лет назад ультраправой «Лиги защиты Англии».

В Дарлингтоне десятки полицейских были направлены в район Норт-Лодж-Парк, где находится мечеть, после того, как там собрались две большие группы людей. Полиция позже заявила, что возникли «небольшие очаги серьезного насилия». В полицейских бросали кирпичи.

Со следующей недели в тюрьмах Англии и Северной Ирландии появится более 500 дополнительных мест для содержания арестованных во время беспорядков.

По словам правительственных чиновников, планы по увеличению тюремных мест разрабатывались давно, но их выполнение ускорили.

Министр юстиции Шабана Махмуд предупредила участников протестов, что «полиция, суды и тюрьмы готовы, и вам придется ответить за свои действия». Накануне пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство уверено, что в тюрьмах достаточно мест для всех участников беспорядков.

Активист ультраправого движения и бывший глава «Лиги защиты Англии» Стивен Яксли-Леннон, известный под псевдонимом Томми Робинсон, находясь на Кипре, в выходные публиковал подстрекательские сообщения в соцсети Х, откуда его в свое время забанили, но в ноябре прошлого года новый хозяин платформы, миллиардер Илон Маск, восстановил аккаунт Робинсона. Сам Маск накануне опубликовал сообщение, в котором заявил, что гражданская война в Великобритании «неизбежна».

В британском правительстве эти слова Маска называли «весьма прискорбными» и «совершенно неоправданными».