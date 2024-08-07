Женщина-борец из Индии Винеш Пхогат провалила взвешивание на Олимпиаде в Париже. Ее дисквалифицировали

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CentralAsia (CA) - Женщина-борец из Индии Винеш Пхогат дисквалифицирована после того, как не набрала необходимый вес для завоевания золотой медали в весовой категории 50 кг, пишет Business Standard.

Несмотря на то, что она успешно набрала вес для поединков во вторник, правила требуют, чтобы борцы оба дня соревнований оставались в рамках своей весовой категории.

Сегодня утром у нее был обнаружен избыточный вес на 100 граммов. Правила этого не позволяют, и она была дисквалифицирована, сказал индийский тренер.

Винеш должна была сразиться за золотую медаль с Сарой Энн Хильдебрандт из США.

В заявлении олимпийского комитета Индии говорится, что Фогат перевесила планку в 50 кг и была дисквалифицирована.

«С сожалением сообщаем, что индийский контингент разделяет новость о дисквалификации Винеш Пхогат из категории женской борьбы до 50 кг. Несмотря на все усилия, которые команда прилагала в течение ночи, сегодня утром она весила на несколько граммов больше, чем 50 кг. На данный момент команда не будет давать никаких дальнейших комментариев. Индийская команда просит вас уважать частную жизнь Винеша. Она хотела бы сосредоточиться на предстоящих соревнованиях», - говорится в заявлении.

Винеш вступила в борьбу за золотую медаль после победы над кубинкой Юснейлис Гусман Лопес со счетом 5:0 в полуфинале во вторник вечером.

Винеш вписала свой вклад в историю, став первой индийской женщиной-рестлером, завоевавшей золотую медаль на соревнованиях во вторник вечером.

Винеш Пхогат вышла в финал соревнований по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 50 кг, несмотря ни на что. Однако во вторник вечером, в день, когда она обеспечила себе место в финале, у нее был примерно 2 килограмма лишнего веса.

По сообщениям СМИ, 29-летняя Пхогат не спала всю ночь, занимаясь такими активными видами спорта, как бег трусцой, прыжки со скакалки и езда на велосипеде, в отчаянной попытке соответствовать весовым критериям.

Несмотря на ее неустанные усилия, утром 7 августа, в день завоевания золотой медали, ей не хватило 100 граммов. Фогат уже сталкивалась с подобными проблемами в прошлом, когда выступала в весовой категории 50 кг, что ниже ее обычной весовой категории 53 кг. Даже во время олимпийских отборочных соревнований она подверглась подобному испытанию, едва набрав нужный вес.