Женщина-борец из Индии Винеш Пхогат госпитализирована после дисквалификации с Олимпиады в Париже

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CentralAsia (CA) - Индийская женщинца-борец Винеш Пхогат была госпитализирована через несколько минут после того, как ее дисквалифицировали с соревнований в весовой категории до 50 кг вольным стилем на Олимпийских играх 2024 года в Париже, пишет Hindustan Times.

29-летняя спортсменка, которая во вторник вошла в историю, став первой женщиной-борцом, вышедшей в финал Олимпийских игр, упала в обморок из-за обезвоживания.

В среду вечером Пхогат должна была встретиться в финале с Сарой Хильдербрандт из США, после того как во вторник она провела феноменальную серию, в которой обыграла действующую чемпионку и первую ракетку мира. Однако она не прошла взвешивание перед финалом в весовой категории 50 кг, так как ее вес был превышен на 100 граммов, и впоследствии она была дисквалифицирована. Это означает, что Винеш не получит возможности побороться за первую олимпийскую медаль.

Винеш Пхогат вышла в финал соревнований по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 50 кг, несмотря ни на что. Однако во вторник вечером, в день, когда она обеспечила себе место в финале, у нее был примерно 2 килограмма лишнего веса.

По сообщениям СМИ, 29-летняя Пхогат не спала всю ночь, занимаясь такими активными видами спорта, как бег трусцой, прыжки со скакалкой и езда на велосипеде, в отчаянной попытке соответствовать весовым критериям.

Несмотря на ее неустанные усилия, утром 7 августа, в день завоевания золотой медали, ей не хватило 100 граммов. Пхогат уже сталкивалась с подобными проблемами в прошлом, когда выступала в весовой категории 50 кг, что ниже ее обычной весовой категории 53 кг. Даже во время олимпийских отборочных соревнований она подверглась подобному испытанию, едва набрав нужный вес.

Согласно статье 11 Международных правил борьбы, Винеш будет заменена борцом, проигравшим ей в полуфинале, и, следовательно, Гусман Лопес Юснейлис сразится в финале с Хильдербрандт. Повторный поединок Сасаки Юи против Оксаны Ливач станет матчем за бронзовую медаль.