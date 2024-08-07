Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией

- Азия и мир, происшествия
- 17:38, 07 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Атака военных ВСУ в Курской области — это «масштабная провокация». Об этом перед началом совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК.
По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».
Генштаб Украины никак не комментирует продвижение ВСУ в Курской области.
По данным российских телеграм-каналов, ВСУ продвинулись на 15 км и продолжают расширять плацдарм в Курской области. По районному центру Суджа, который находится в 10 км от границы, наносится массированный удар.
Также поступают сообщения, что ВСУ продолжает развивать наступление на север вдоль трассы Суджа — Коренево.