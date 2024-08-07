Бегунья Элис Фино после финала на 3000 м на Олимпиаде сделала предложение своему парню. Видео

CentralAsia (CA) - Бегунья Элис Фино после финала на 3000 метров на Олимпийских играх в Париже с препятствиями встала на одно колено и сделала предложение своему парню, пишет BELLE Russia.

Вместо кольца подарила драгоценную булавку. «Я сказала себе, что если выбегу из 9 минут, то для меня это знак. Мы вместе уже девять лет». Результат — 8:58.67 на табло (новый рекорд Европы) и новая глава в семейной жизни.

33-летняя Элис одна из немногих на Олимпиаде, кто не является профессиональной спортсменкой. Фино — инженер, работает в центре автомобильных инноваций.