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Бегунья Элис Фино после финала на 3000 м на Олимпиаде сделала предложение своему парню. Видео

CentralAsia (CA) -  Бегунья Элис Фино после финала на 3000 метров на Олимпийских играх в Париже с препятствиями встала на одно колено и сделала предложение своему парню, пишет BELLE Russia.

Вместо кольца подарила драгоценную булавку. «Я сказала себе, что если выбегу из 9 минут, то для меня это знак. Мы вместе уже девять лет». Результат — 8:58.67 на табло (новый рекорд Европы) и новая глава в семейной жизни.

33-летняя Элис одна из немногих на Олимпиаде, кто не является профессиональной спортсменкой. Фино — инженер, работает в центре автомобильных инноваций.

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