Герасимов доложил Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено

Бортников, Шойгу, Путин и Белоусов

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководителями силовых ведомств в связи с обстановкой в Курской области.

Как сообщает Кремль, во встрече приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Доклад о ситуации в Курской области в связи с провокацией ВСУ представил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

«Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника в глубь территории на Курском направлении остановлено.

В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 [человек] убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.

Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», - рассказал Герасимов.

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