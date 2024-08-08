Монголия внедрит передовую технологию терапевтической гипотермии

CentralAsia (MNG) - Внедрение передовой технологии терапевтической гипотермии снизит детскую смертность на 40 процентов

В Монголии на долю младенческой смертности приходится 64 процента смертей детей в возрасте от 0 до пяти лет, причем 71,6 процента из них умирают в раннем младенчестве.

В связи с этим, в целях снижения заболеваемости и смертности новорожденных, а также увеличения средней продолжительности жизни монголов по инициативе депутата парламента, министра здравоохранения Мөнхсайхана Тогтмола была создана специальная группа, которая возглавит следующие 5 национальных команд:

Национальная команда локализации терапевтической гипотермии для новорожденных;

Национальная команда по локализации диагностики и лечения легочной гипертензии детей раннего возраста;

Национальная команда локализации неонатальной хирургии на открытом сердце новорожденных;

Национальная команда по локализации комплексного раннего выявления диагоностика новорожденных;

Национальная команда по профилактике преждевременных родов.

При успешной реализации вышеперечисленных комплексных мероприятий удастся снизить общую смертность новорожденных до 75 процентов, а также существенно локализовать меры раннего выявления и профилактики среди матерей и новорожденных.

Согласно плану национальных команд по укреплению человеческих ресурсов, утверждению руководств по лечению и диагностике, а также обеспечению доступности необходимых новых технологий, оборудования и ресурсов медицинского оборудования, первое обучение начнется в августе этого года. При этом, как сообщили в министерстве, некоторые команды планируют начать оказание услуг по уходу уже с ноября этого года, применяя изученные передовые технологии.

Одной из таких передовых технологий является терапевтическая гипотермия.

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), возникающая вследствие перенесенной асфиксии при рождении, остается одной из самых актуальных проблем неонатологии ввиду высокого риска развития тяжелых неврологических нарушений и летального исхода. По данным мировой статистики, частота тяжелой ГИЭ в популяции новорожденных составляет от 0,37 до 3 на 1000 родившихся живыми. Одной из перспективных методик, позволяющих снизить неблагоприятные последствия поражения центральной нервной системы (ЦНС), является терапевтическая гипотермия, которая признана наиболее эффективным и безопасным методом нейропротекции у детей, перенесших тяжелую асфиксию при рождении. В многочисленных экспериментальных работах было показано, что гипотермия способствует снижению метаболических потребностей организма, уменьшению вторичного энергодефицита клеток, блокированию высвобождения глутамата, блокированию синтеза свободнорадикальных частиц, ингибированию воспаления и апоптоза.

В настоящее время в мировой практике применяются такие методы аппаратной терапевтической гипотермии, как селективная (краниоцеребральная) и общая. Однако использование пассивной терапевтической гипотермии и терапевтической гипотермии с использованием охлаждающих термоэлементов должно сопровождаться строгим температурным контролем с целью предотвращения умеренной и тяжелой гипотермии.

Терапевтическая гипотермия (ТГ) — это метод лечения, основанный на искусственном снижении температуры тела пациента для достижения необходимого терапевтического эффекта. Данный метод существенно снижает риск ишемического и гипоксического повреждения тканей после периода недостаточного кровоснабжения. Температура в диапазоне от 28°C до 35°C называется слабой гипотермией.

Терапевтическая гипотермия, которая предотвращает необратимый некроз нейронов и ишемическое повреждение мозга, доказала свою эффективность в профилактике ишемически-реперфузионного повреждения при синдроме остановки сердца и неонатальной энцефалопатии как в исследованиях на животных, так и в клинических испытаниях.

XXI век стал настоящим расцветом терапевтической гипотермии, которая стала всё чаще применяться в клинической практике. Причиной растущего интереса стало признание факта, что до настоящего времени не созданы достаточно эффективные средства нейропротекции. Сегодня многочисленные исследования по всему миру подтверждают важную роль терапевтической гипотермии в увеличении вероятности выживания пациентов при СЛР. Отмечается, что общая гипотермия как важнейший компонент СЛР позволяет значительно уменьшить неврологические последствия тяжёлых состояний.

источник: middleasiannews.com

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