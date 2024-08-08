Команды из РФ не прошли в финал конкурса на создание нового Хархорума в Монголии

CentralAsia (MNG) - Два первых места заняли китайские команды, второе место у индонезийской компании, третье у японской

Российские команды, прошедшие во второй тур международного конкурса по созданию концепции нового города на месте древней столицы Монгольской империи, не прошли в финал по итогам голосования в соцсетях и на открытой выставке работ.

«Участники из 18 стран, в том числе из РФ, представили 36 своих проектов во втором туре международного конкурса по строительству нового города на месте древней столицы Монгольской империи Хархорум. По итогам голосования в соцсетях [с участием] 12 237 человек и 16 083 посетителей выставки российские команды не смогли выйти в финал», — уточнили в оргкомитете.

По его информации, два первых места заняли китайские команды, второе место у индонезийской компании, третье у японской. На четвертом месте объединенная команда Сеульского и Монгольского университетов науки и технологий. Два пятых места достались компании из Австралии и совместной команде Монголии, Франции и Германии.

«Эти финалисты до 31 августа 2024 года составят генплан и технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства. Детальное ТЭО планируется завершить в течение 2024 года, чтобы начать строительство в первом квартале 2025 года. Под Хархорин как новый административный центр страны изъято в специальное государственное пользование 189 тыс. га территории», — уточнил оргкомитет.

Древняя столица Чингисхана

Трехэтажный президентский дворец займет в новом Хархоруме 60 га. Предполагается, что в новый административный центр страны постепенно переедут министерства и посольства. Международный аэропорт имени внука Чингисхана — Мөнх хана - построят в 50 км от города.

Хархорум был столицей Монгольской империи с 1235 по 1260 год. Сюда приезжали послы многих стран и русские князья, в том числе Александр Невский и его отец. В 2004 году населенный пункт Хархорин, где находятся руины древнего города, с прилегающей территорией внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

тасс

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