Япония и Монголия, вероятно, договорятся о поставках оборонного оборудования

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что премьер-министр Фумио Кисида и президент Монголии Ухнаа Хурэлсух обсудят этот вопрос на встрече в Монголии в середине августа.

Япония и Монголия, вероятно, достигнут широкого соглашения о заключении договора, который позволит двум странам экспортировать друг другу оборонное оборудование, заявили во вторник представители правительства Японии.

Ожидается, что премьер-министр Фумио Кисида и президент Монголии Ухнаа Хурэлсух обсудят этот вопрос на встрече в столице Монголии Улан-Баторе в середине августа.

Токио надеется, что Япония и Монголия подпишут договор, который будет гарантировать надлежащее управление оборонным оборудованием и технологиями по направлениям передачи, уже этой осенью.

Япония ожидает, что договор укрепит сотрудничество в сфере безопасности с Монголией, граничащей с Китаем и Россией.

Япония также рассматривает возможность предоставления Монголии права на бесплатное получение японской военной техники в 2024 финансовом году.

Ожидается, что на саммите лидеры Японии и Монголии также подтвердят сотрудничество в целях содействия Монголии в привлечении большего объема инвестиций в таких областях, как коммерческое право, надзор за фондовым рынком и административная прозрачность.

Монголия надеется на увеличение инвестиций из Японии с тех пор, как в 2016 году вступило в силу двустороннее соглашение об экономическом партнерстве.

Однако существуют риски для японских компаний, наращивающих инвестиции в Монголию, такие как различия в правовых системах.

По словам представителя правительства Японии, Монголии необходимо «укрепить управление, чтобы обеспечить свободную и справедливую торговлю».

источник: middleasiannews.com

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