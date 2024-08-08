Монголия использует искусственный интеллект в нейронауке

CentralAsia (MNG) - Монгольский национальный университет медицинских наук (МНУМН), Институт нейронауки и Монгольское общество нейронауки сотрудничают с Международной организацией по исследованию мозга (IBRO) с целью разработки искусственного интеллекта в монгольском медицинском секторе. Ярким примером такого сотрудничества является ежегодная международная научная конференция, проводимая в Монголии.
На международной научной конференции «Мультидисциплинарная наука о мозге – 2024» обсуждалась необходимость использования ИИ на основе нейронауки.
Преподаватель МНУМН и координатор ассоциированной школы доктор ТУМЭНЖИН Энхбат заявил, что искусственный интеллект развивается на основе нейронауки. ИИ неразрывно связан с нейронаукой и составляет ее основу. Ежегодная международная научная конференция позволяет нам учиться на развитии глобальной науки о мозге и расширять возможности наших медицинских специалистов.
Было отмечено, что необходимо использовать ИИ на основе нейронауки для локализации современных новых технологий в науке о мозге, повышения уровня знаний специалистов и ускорения индустриализации.
У монголов есть потенциал для реализации проектов в области искусственного интеллекта.
Директор Института науки о мозге МНУМН д-р БАТТУВШИН Лхагвасурэн отметил: «В нашей стране есть потенциал для реализации проектов искусственного мозга. Для этого нам в первую очередь нужны математики. Прикладная математика, фундаментальная наука, в нашей стране хорошо развита. Поэтому необходимо дополнительно обучать специалистов в области искусственного интеллекта и углубленно специализироваться в этой области».
Искусственный мозг может быть создан в цифровой среде путем внедрения нейронных клеток. Масштабные и постоянно обновляемые проекты были реализованы в Европейском Союзе и Швейцарии с 2000 года.
источник: middleasiannews.com