Монголия снова выдвинула свою кандидатуру на проведение юношеских Олимпийских игр

CentralAsia (MNG) - Международный олимпийский комитет (МОК) созвал круглый стол национальных олимпийских комитетов, выдвинувших кандидатуры на проведение юношеских Олимпийских игр в своих странах.

На встрече присутствовали представители более десяти стран, включая Монголию. Во встрече приняли участие министр культуры Монголии Номин Чинбат и член МОК, президент Национального олимпийского комитета Монголии Баттушиг Батболд. Они подтвердили кандидатуру Монголии на проведение юношеских Олимпийских игр и выступили с краткой презентацией. В 2023 году во время 141-й сессии МОК, проходившей в Мумбаи, Индия, Монголия выдвинула свою кандидатуру на проведение летних юношеских Олимпийских игр 2030 и 2034 годов, а также сессии МОК 2027 года.

Юношеские Олимпийские игры, открытые для спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, впервые были проведены в Сингапуре в 2010 году. МОК придерживается политики комплексной организации Юношеских Олимпийских игр с долгосрочными инвестициями в инфраструктуру, образование и личностное развитие молодежи. приоритет устойчивого развития над чисто спортивными соревнованиями.

Летние юношеские Олимпийские игры 2026 года пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Дакаре, столице Сенегала. Ожидается, что более 5000 спортсменов примут участие в 244 соревнованиях по 35 видам спорта. Это будут первые Олимпийские игры, которые пройдут в Африке.

источник: middleasiannews.com

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