Заместитель министра экономики Болгарии и посол Монголии обсудили экономические связи

CentralAsia (MNG) - Обсуждения вопросов улучшения двусторонних экономических связей состоялись в ходе встречи исполняющего обязанности заместителя министра экономики и промышленности Болгарии Николая Павлова с послом Монголии Саяной Лхагвасурэн, сообщила в среду пресс-служба Минэкономпрома страны.

«Уровень торгово-экономического сотрудничества не соответствует потенциалу двух стран и хорошим политическим отношениям между ними», — сказал Павлов. Таможенная статистика показывает, что с января по май 2024 года болгарский экспорт в Монголию достиг 1,7 млн ​​долларов США, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общий объем торговли между двумя странами в 2023 году составил 3,6 млн долларов США и состоял исключительно из болгарского экспорта.

«Важными предпосылками для роста болгарского экспорта являются либерализация внешнеторгового режима Монголии и возможности для болгарских компаний предлагать конкурентоспособные и привлекательные товары на монгольском рынке», — сказал Павлов.

Ярким примером позитивного развития двусторонних торгово-экономических отношений стало подписание в мае 2023 года лицензионного соглашения между болгарской государственной молочной компанией LB Bulgaricum и монгольской компанией APU Dairy.

Павлов отметил, что Болгария продолжит поддерживать укрепление связей между ЕС и Монголией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения