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В июле 2024 года в Монголии воздушным транспортом было перевезено 270 626 пассажиров

CentralAsia (MNG) -  В июле 2024 года в Монголии воздушным транспортом было перевезено 270626 пассажиров, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Министерство дорог и транспорта Монголии.

На данный рост напрямую повлияло увеличение количества людей, путешествующих в туристических целях в летний период, говорится в официальном сообщении.

С начала 2024 года в Монголии воздушным транспортом было перевезено 1,2 млн пассажиров. Этот показатель вырос на 30%. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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